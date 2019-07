Publicação Nº 0185/2019- JOSÉ CARLOS ROVARIS,

JOSÉ CARLOS ROVARIS, inscrito com o CPF: 242.3500.759-34, proprietário da FAZENDA REALEZA , localizada na rodovia BR 163, km 1010, MD, município de Novo Progresso (PA) ,torna público que neste dia 05/07/2019, REQUEREU da SEMMA-NP a LAR (LICENÇA DE ATIVIDADE RURAL) através do Protocolo nº 763/2019.

