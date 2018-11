Publicação Nº 0191/2018 -CURUÁ COMBUSTÍVEIS LTDA

CURUÁ COMBUSTÍVEIS LTDA [POSTO CURUÁ] , localizada na Avenida Orival Prazeres s/n, no bairro Otavio Onetta na cidade de Novo Progresso/PA, torna público que recebeu d a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente SEMMA/NP a DLA ( DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ), sob o processo nº 0987/2018, do dia 02/08/2018, para atividade de Comércio Varejista de Gás liquefeito de petroléo (GLP), Classe I -Até 40 botijões de 13kg.

