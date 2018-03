Publicação Nº 019/2018- COOPERTRANS – COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DE MORAES ALMEIDA E TRANSGARIMPEIRA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

COOPERTRANS – COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DE MORAES ALMEIDA E TRANSGARIMPEIRA

CNPJ – Nº. 27.339.736/0001-45 – NIRE 1540001935-6

A COOPERTRANS – COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DE MORAES ALMEIDA E TRANSGARIMPEIRA, neste ato representada por seu presidente o Srº Sirney Nascimento de Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o seu Estatuto Social, convoca todos os seus Cooperados, que nesta data totalizam 1.327 (Hum Mil, Trezentos e Vinte e Sete) cooperados associados, para efeito de quórum para reunirem-se em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada de acordo com os indicativos abaixo:

DATA- 24 de Março de 2018.

LOCAL- na sede da FECOGAT – Federação das Cooperativas dos Garimpeiros do Tapajós, sito à Av. das Esmeraldas, s/nº, Centro, Distrito de Moraes Almeida, Cidade de Itaituba – PA (devido a fata de espaço na Sede da COOPERTRANS).

HORÁRIO – Às 17:00 (Dezessete horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 18:00 (Dezoito horas) em 2ª (Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados com direito a voto, ou às 19:00 (Dezenove horas) em 3ª (terceira) e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto.

ORDEM DO DIA:

A – Resultado das pré-assembleias (reuniões preparatórias);

B – Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: 1) Relatório de Gestão; 2) Balanço Geral; 3) Demonstrativo das sobras apuradas, ou das perdas, e parecer do Conselho Fiscal; 4) Plano de atividades da Cooperativa para o exercício 2018.

C – Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para o fundos obrigatórios;

D – Eleição e posse dos componentes da Diretoria Administrativa, do Conselho Fiscal e do Conselho de Ética, se for o caso;

E – Fixação dos honorários, gratificações e da cédula de presença para os componentes da Diretoria Administrativa e do Conselho Fiscal;

Distrito de Moraes Almeida, Cidade de Itaituba/PA, 14 de Março de 2018.

Sirney Nascimento de Paulo

Presidente da COOPERTRANS

