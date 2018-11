  Publicação Nº 0194/2018 – V.L.C MECÂNICA DE CAMINHÃO LTDA

V.L.C MECÂNICA DE CAMINHÃO LTDA , localizada na Rodovia BR 163, KM 1094 , zona rural do Novo Progresso/PA, torna público que requereu junto a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente SEMMA/NP , (LP, LI e LO); * Licença Prévia (LP) – * Licença de Instalação (LI) – * Licença de Operação (LO), sob o protocolo nº 1305/2018, no dia 22/11/2018, para atividade de “MECÂNICA DE CAMINHÕES”.

