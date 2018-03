Publicação Nº 020/2018-Fernandes & Fernandes Comercio de Gás Ltda

A empresa Fernandes & Fernandes Comercio de Gás Ltda , CNPJ: 08.473.044/0002-21, localizado na Avenida Kroessin, n° 48, Bairro Santa Luzia, município de Novo Progresso/PA, torna público que protocolou na SEMMA/NP no dia 06/03/2018 o requerimento com protocolo n° 318/2018 com pedido de LP/LI/LO para a atividade de comércio varejista de gás liquefeito de Petróleo-GLP – gás botijões de 13 Kg.

You May Also Like