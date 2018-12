Publicação Nº 0202/2018- AÇOUGUE LIMA

JOSÉ RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA [AÇOUGUE LIMA], inscrita no CNPJ: 30.479.978/0001-49, situada na Avenida Orival Prazeres nº 1263, bairro Pires de Lima, na cidade de Novo Progresso/PA, torna público que recebeu da SEMMA-NP a LAS[ Licença Ambiental Simplificada],n° 021/2018, através do processo n° 998/2018, com validade para 07/08/2020, para atividade Comercio varejista de carne -Açougue.

