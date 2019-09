Publicação Nº 0231/2019- JAIR MONTEIRO CASSIANO-ARTES METAIS

JAIR MONTEIRO CASSIANO -ARTES METAIS- Inscrito com o CNPJ nº 34.683.475/0001-41 e CPF n° 483.684.581-53, localizada na Rua Mãe Joara nº 60 A, bairro São Marcos no município de Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a LAS (DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO) atraves do protocolo n° 1087/2019, para atividade de Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias- Fabricação de Esquadrias de meta- Instalação de Portas,Janelas,Tetos,Divisórias e armários embutidos de qualquer material.

You May Also Like