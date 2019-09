Publicação Nº 0233/2019 – G.I.FERREIRA

G.I.FERREIRA, inscrito com o CNPJ nº 14.919.355/0001-93 , CPF n° 774.372.171-04, localizado na Rua Roseli Bordin nº 849, Bairro Juscelandia no município de Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a DLA (DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL), ATRAVÉS DO PROTOCOLO 1073/2019 em 02 de Setembro de 2019 para atividade de COMERCIO VAREJISTA DE GAS E LIQUEFEITO DE PTROLEO [GLP].

You May Also Like