Publicação Nº 0251/2019 – LEAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI

LEAL GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI, CNPJ n°.28.528.793/0001-35, localizada na Rua Mato Grosso do Sul, s/n, Quadra 961, Lote 16, Bairro: Jardim América, Novo Progresso – PA, torna público que RECEBEU, junto a SEMMA/NP (Secretaria Municipal de Meio Ambiente ) através do Protocolo/Processo de n°1043/19 a DLA nº 004/2019 –[ Dispensa de Licença Ambiental] , para a atividade de Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP.

