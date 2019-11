Publicação Nº 0268/2019 – JAIR MONTEIRO CASSIANO -ARTES METAIS -MEI

JAIR MONTEIRO CASSIANO -ARTES METAIS -MEI – inscrito com o CNPJ nº 34.683.475/0001-41 , localizada na Rua Mãe Joara,nº 060 (Fundos) no Bairro São Marcos em Novo Progresso/PA, torna público que obteve junto a SEMMA/NP a LAS [LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA] nº 020/2019, sob processo nº 1087/2019, com validade até 18/10/2021, para atividade de Fabricação de Artigos de Serralheria, exceto esquadrias.

