Publicação Nº 0269/2019- COMPANY ARTES GRAFICAS

Esprendor Artes Gráficas LTDA – COMPANY ARTES GRAFICAS – inscrito com o CNPJ nº 04.254.834/0001/84 , localizada na Avenida Brasil,nº 889 no Bairro Jardim Planalto na cidade de Novo Progresso/PA, torna público que RECEBEU junto a SEMMA/NP a Lo [LICENÇA DE OPERAÇÃO] nº 04/10/2023, sob processo nº 085/2019, com validade até 18/10/2021, para atividade de Impressão e reprodução e gravações (todas as atividades de industria editorial) , Serviços de impressão.Fabricação de Artigos de Serralheria, exceto esquadrias.

