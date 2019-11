Publicação Nº 0278/2019 – PEDREIRA VALE DO CURUÁ EIRELI

PEDREIRA VALE DO CURUÁ EIRELI , com CNPJ n° 07.330.893/0001-82, localizada na Rodovia BR 163, km 1085, s/n, Zona Rural, Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU, junto à SEMMA/NP, a Licença de Operação L.I.O., com n° de protocolo 1.223/2019, para sua atividade de Britagem de Rochas.

