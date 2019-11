Publicação Nº 0281/2019 – HENRIQUE DE MELO EHMKE

A empresa HENRIQUE DE MELO EHMKE , com CNPJ 31.959.288/0001-50, torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Novo Progresso – PA – SEMMA-NP, o pedido de Licença de Operação, para atividade de comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas no município de NOVO PROGRESSO-PA.

