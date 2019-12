Publicação Nº 0286/2019 -MARIA BONITA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

A empresa MARIA BONITA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA , com CNPJ n° 07.962.599/0001-93, localizada na Av. Dr. Isaías Antunes Pinheiro, n° 3034, bairro Bela Vista, Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU, junto à SEMMA/NP, a Licença de Operação L.O, com n° de protocolo 1283/2019, para sua atividade.

