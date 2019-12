Publicação Nº 0291 -CARLITO DAPONT

Publicado dia 06 de Dezembro de 2019 as 19:32:22, por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

O sr. CARLITO DAPONT, com o CPF n° 300.499.389-91, proprietário da FAZENDA SORRISO, localizada na Rodovia BR 163, km 1015, M/D, município de Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU junto à SEMMA/NP a LAR (LICENÇA DE ATIVIDADE RURAL) com protocolo n° 1297/2019, para atividade de Agricultura Ciclo Curto.

