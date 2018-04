Publicação Nº 032/2018 – ANTONIO MARCIANO-ME

ANTONIO MARCIANO-ME , localizado na Av. Otavio Onetta, 465, bairro Otavio Oneta, em Novo Progresso/PA, torna público que protocolou na SEMMA/NP , no dia 10 de Março de 2017, o pedido de “LICENÇA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO” – LIO, sob o Protocolo Nº 100/2017, para tipologia 32 Comércio Varejista – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados.

