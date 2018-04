Publicação Nº 039/2018-A empresa ALEXANDRE COMUNELLO EPP (BOIFORTE)

A empresa ALEXANDRE COMUNELLO EPP (BOIFORTE) , CNPJ: 07.975.882/0001-50 , localizado na Avenida Orival dos Prazeres, n° 801, Bairro Jardim Planalto, município de Novo Progresso/PA, torna público que requereu da SEMMA/NP no dia 12/04/2018 com número de protocolo 547/2018 a LIO para a atividade de comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo.

