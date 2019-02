 Publicação Nº 041/2019 – RODRIGO MOREIRA DA SILVA

RODRIGO MOREIRA DA SILVA CNPJ: 26.469.625/0001-90,localizada a rua das Palmeira nº 410B, no bairro Rui Pires de Lima torna público que Recebeu da SEMMA-NP LO Nº 139/2017 [LICENÇA DE OPERAÇÃO] através do protocolo nº 504/2017, COM VALIDADE PARA 08/12/2019, para atividade de “Fabricação de artefatos e serralheria artistica (esquadrias de metal).

You May Also Like