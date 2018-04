Publicação- nº 044/2018 -DOMINGOS MOREIRA DE SOUZA – ME

DOMINGOS MOREIRA DE SOUZA – ME , localizada na Av. Pará, s/n, bairro Vista Alegre, em Novo Progresso/PA, torna público que recebeu da SEMMA/NP , no dia 20 de Abril de 2018, a “LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADO” – LAS n° 009/2018 , sob o Protocolo Nº 519/2018, para tipologia 32 Comércio Varejista – Minimercado com Comércio varejista de carnes – açougues.

