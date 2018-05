Publicação Nº 054/2018 – AUTO ELÉTRICA IRMÃOS CHAVES – EIRELI-ME

AUTO ELÉTRICA IRMÃOS CHAVES – EIRELI-ME , CNPJ nº 2119.679.826/0001-57, situada na Rua Medianeira s/n, Bairro Rui Pires de Lima , na cidade de Novo Progresso/PA, torna público que recebeu da SEMMA-NP (NOVO PROGRESSO/PA), através do processo nº028/2018, LAS- (LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA) ,com prazo de validade para 23/04/2020, para atividade de; Comercio reparação de veículos automotores e motocicletas serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores.

