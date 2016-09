Publicação Nº 055/2016- Abandono de Emprego

Abandono de Emprego – “VARGAS CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA LTDA”

Edital de Publicação: 027/2016- ABANDONO DE EMPREGO– A empresa “VARGAS CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA LTDA”, CNPJ: 23.901.348/0001-55, com endereço na Avenida Pará no Bairro Bela Vista no Município de Novo Progresso -PA, convoca o funcionário “MALOM RANDER DA SILVA COSTA” , Portadora CTPS Nº 0097194, Serie Nº 00071, para retornar ao emprego no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de dispensa com justa causa por abandono de emprego, nos moldes do artigo 482, alínea “i”, da Consolidação das Leis do Trabalho, visto que não comparece para trabalhar desde o dia 09 de Agosto de 2016.

Novo Progresso, 19 de Setembro de 2016.

