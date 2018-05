Publicação Nº 060/2018 – C. CASTRO DE SOUZA

A empresa C. CASTRO DE SOUZA, CNPJ: 15.374.865/0001-95, localizado na Av. Orival Prazeres, n° s/n, Bairro Vista Alegre, município de Novo Progresso/PA, torna público que requereu na SEMMA/NP no dia 10/05/2018 com protocolo n° 698/2018 a AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL para Bar/Restaurante com atividade entretenimento, como música ao vivo, segundo portaria n° 010/2017 SEMMA/NP.

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...