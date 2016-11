PUBLICAÇÃO Nº 065/2016-/SYLAS NASCIMENTO FILHO

“SYLAS NASCIMENTO FILHO”, CPF 692.621.958-34, torna publico que protocolou na SEMA/NP no dia 10 de Novembro de 2016 o Pedido de Licença de instalação e operação (LIO), com o Protocolo Nº 324/2016, para o Loteamento Novo Horizonte no Município de Novo Progresso estado do Pará.

