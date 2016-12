Publicação: Nº 071/2016 S A DA SILVA BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS – ME

S A DA SILVA BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS – ME , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.237.780/0001-68, Inscrição Estadual nº 15.465.549-0, localizada na Rua Olavo Bilac , s/nº, Bairro Canaã, município de Novo Progresso/PA, CEP 68.193-000, torna publico que recebeu da Semma/NP a LIO (licença de instalação e operação) n° 032/2016 e LP (licença previa) n° 031/2016, para a atividade 1410 – MOVELARIA/MARCENARIA/CARPINTARIA E SECAGEM conforme protocolo n° 0278/2016.

