Publicação Nº 071/2020 – PAVIN & NASCIMENTO LTDA

A empresa PAVIN & NASCIMENTO LTDA , com CNPJ n° 35.785.676/0001 – 12 localizada na Av. Jatobá, s/n, Comunidade Santa Júlia, Zona Rural , Novo Progresso/PA, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a Licença de Operação (L.O.) com n°004/2020,com protocolo n°1331/2019, para sua atividade.

