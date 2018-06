Publicação Nº 072/2018-AUTO POSTO SIBRAS EIRELI EPP

A Empresa “AUTO POSTO SIBRAS EIRELI EPP”, inscrita com o CNPJ nº: 05.400.738/0001-60 e Inscrição Estadual nº: 15.228.900-3 , localizada na rodovia Cuiabá /Santarém s/n no quilometro 1163 , comunidade [bairro]Riozinho das Araias no município de Novo Progresso -PA,torna Público que requereu junto a SEMAS-PA (Secretaria de Estado de Meio Ambiente) com o Protocolo nº 2018/0000022H53, LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIOS DE PRODUTOS PERIGOSOS.

