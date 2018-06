Publicação Nº 076/2018-Bar Classe A

A empresa Bar Classe A, CNPJ: 26.266/0001-29, localizado na Rua Garapeira, n° 540, Bairro Setor Industrial II, município de Novo Progresso/PA, torna público que requereu na SEMMA/NP no dia 12/06/2018 com protocolo n° 801/2018 a AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL para Bar/Restaurante com atividade entretenimento, como música ao vivo, segundo portaria n° 010/2017 SEMMA/NP.

