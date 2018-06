Publicação Nº 079/2018 – Fazenda São Cristovão

Roque Henrique Hennicka (Fazenda São Cristovão), localizada na Br 163, Km 1107, Zona Rural, Novo Progresso/PA, torna público que recebeu junto a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente SEMMA/NP a Autorização Ambiental – A.A, sob o protocolo nº 699/2018, A.A 002/2018, no dia 18/05/2018, para atividade de extração de minerais não metálicos. (extração de cascalho). Conforme o disposto no código de mineração – Decreto Lei n° 227/1967, art. 3°, inciso 1).

