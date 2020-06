Publicação Nº 090/2020 – Aguinaldo Ramos de Oliveira

O sr. Aguinaldo Ramos de Oliveira, com CPF n° 326.610.292-49, proprietário do imóvel rural localizado na Rodovia BR 163, km 1092, M/E, Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU, junto à SEMMA/NP, a Autorização Ambiental, com n° de protocolo 744/2020, para sua atividade de Corte e Movimentação de Terra.

