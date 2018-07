Publicação Nº 094/2018- B.T CRUVINEL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

B.T CRUVINEL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA , localizada na Rua 30 de outubro, bairro Bela Vista II, Novo Progresso/PA, torna público que obteve junto a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente SEMMA/NP a Licença de Operação LO n°045/2018, sob o protocolo nº 0612/2018, no dia 18/06/2018, para atividade de COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO.

