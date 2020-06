Publicação Nº 097/2020 – EDITAL – COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DE MORAES ALMEIDA E TRANSGARIMPEIRA-COOPERTRAS

COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DE MORAES

ALMEIDA E TRANSGARIMPEIRA – COOPERTRANS

CNPJ/MF: 27.339.736/0001-45 NIRE: 154.000.193-56

A COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DE MORAES ALMEIDA E TRANSGARIMPEIRA-COOPERTRAS, neste ato representada por seu presidente o Srº Sirney Nascimento de Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o seu Estatuto Social, convoca todos os seus Cooperados, que nesta data totalizam 40 (quarenta) cooperados, para efeito de quórum para reunirem

se em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (“AGO”), a ser realizada de acordo com os indicativos abaixo:

DATA: 30 de junho de 2020.

LOCAL: Na sede da Cooperativa dos Garimpeiros de Moraes Almeida e Transgarimpeira-COOPERTRANS, sito à Av. Das Esmeraldas, nº 1263, sala B, Jardim das Orquídeas, Moraes Almeida Distrito do Município de Itaituba – PA, Cep 68.189-000.

HORÁRIO: – Às 18:00 (quinze horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos Cooperados com direito a voto; ou às 19:00 (dezesseis) horas em 2ª (Segunda) convocação com a presença de maioria simples (metade mais um) dos Cooperados com direito a voto, ou às 20:00 (dezessete horas) em 3ª (terceira) e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto.

ORDEM DO DIA:

1) Prestação e Aprovação das contas dos órgãos de administração da Cooperativa, referentes aos exercícios 2017, 2018 e 2019, submetidas ao Conselho Fiscal, compreendendo: a- Relatório de Gestão, b- Balanço Geral, c- Demonstrativos das sobras apuradas, ou das perdas e parecer do conselho fiscal;

2) Discutir rateio das perdas ou rateio das sobras caso haja;

3) Eleição e posse do Conselho de Administração;

4) Eleição e posse dos Conselho Fiscal;

5) Eleição e posse dos Conselho Ética;

6) Discutir metas e ações da Cooperativa para o ano de 2020;

6) Demais assuntos de interesse da Cooperativa e que sejam de competência

da Assembleia Geral Ordinária.

Moraes Almeida – PA, 17 de junho de 2020.

Sirney Nascimento de Paulo

Presidente da COOPERTRANS

Publicado dia 18 de Junho de 2020 ás 08:48:03, por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

