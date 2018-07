Publicação Nº 099/2018/ – “EDITAL DE CONVOCAÇÃO COOGAMIBRA”

– COOGAMIBRA, CNPJ/MF: 18.336.502/0001-53, neste ato representada por seu presidente o Sr Jose Tadeus Martins Farias, no uso das atribuições que lhe confere o seu Estatuto Social, convoca todos os seus Cooperados, para comparecerem na ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 04 de agosto de 2018, na sede da cooperativa, na Rua Antônio de Brito, s/n, bairro Centro, Distrito Castelo de Sonhos, Altamira – PA. Às 17:00 hs em 1ª convocação com a maioria dos cooperados com direito a voto; ou às 18:00 hs em 2ª convocação com a metade dos Cooperados com direito a voto, ou às 19:00 hás em 3ª e última convocação com a presença de no mínimo 10 cooperados com direito a voto. ORDEM DO DIA: I – Inventario de gestores de processo minerário da COOGAMIBRA. II-Cessão total de direito minerário, processos DNPM nº 851.282/2017, 851.949/2013 e 850.628/2016 PARA VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A. CNPJ/MF sob nº 42.416.651/0016-23. II – Demais assuntos de interesse da Cooperativa e que seja de Competência da Assembleia Geral Ordinária. Distrito Castelo de Sonhos, Altamira – PA, 23 de julho de 2018.