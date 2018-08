Publicação Nº 109/2018 – MARCENARIA MODELO

MARCENARIA MODELO , CNPJ nº 21353256/0001-52, localizada na Rua 4 , no bairro Rui Pires de Lima na cidade de Novo Progresso/PA, torna público que requereu junto a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente SEMMA/NP a LAS [LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO], sob o protocolo nº 0978/2018, no dia 01/08/2018, para atividade de FABRICA DE MOVEIS EM MADEIRA.

