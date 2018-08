Publicação Nº 115/2018- S PRAZERES TEIXEIRA- EIRELI

A empresa S PRAZERES TEIXEIRA ,CNPJ: 031.108.320\0001-93, localizada na Avenida Orival Prazeres S/N, no Bairro jardim Planalto na cidade de NOVO PROGRESSO, estado do Pará, torna publico que requereu DA SEMMA\NP A LAS [LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO], através do protocolo nº1057/20180, no dia 21 de Agosto de 2018, com finalidade de COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJA DE CONVENIÊNCIA.

Publicado dia 21 de Agosto de 2018

