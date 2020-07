Publicação Nº 117/2020 – J DE FREITAS NETO EIRELI

J DE FREITAS NETO EIRELI – PROGRESSO MADEIRA , com CNPJ n° 26.536.381/0001-11, localizada na Av. Otavio Onetta , s/n Quadra 1023 Lote 03 Otavio Onetta , Novo Progresso/PA, torna público que RECEBEU , junto à SEMMA/NP, a D.L.A (DECLARAÇÃO PARA DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL) n°013/2020, através do protocolo n°842/2020, em 09/07/2020, para a sua atividade Comércio varejista de madeira e artefatos

