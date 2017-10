Publicação nº 135: SIMASPA

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS MADEIREIRAS DO SUDOESTE DO PARÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – O Sindicato das Indústrias Madeireiras do Sudoeste do Pará – SIMASPA, com endereço na Av. Jamanxim, nº 764, B. Rui Pires de Lima, no município de Novo Progresso – PA, convoca todos os seus associados que estão em pleno gozo de seus direitos sociais para Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 04 de novembro de 2017, na sede do SIMASPA, em 1ª convocação às 14:00 horas com o quórum Estatutário, e em 2ª convocação às 14:30 com qualquer número de presentes em pleno gozo de seus direitos para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Eleição dos Membros da Diretoria e Conselho Fiscal nos termos dos artigos 40 a 43.

