Publicação Nº 170/2020 – NOBREGA DA COSTA EIRELI – ECOFIRE

A E. NOBREGA DA COSTA EIRELI – ECOFIRE , CNPJ: 27.548.160/0001-26, torna público que neste dia 13/05/2020, PROTOCOLOU o pedido de LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO junto a SEMMAS para as atividades de: TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS PERIGOSOS/ TRANSPORTE DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE (protocolo nº 2020/0000011756).

