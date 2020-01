Publicação Nº0016/2020 – V F DA FONSECA COMERCIO DE GÁS

A empresa V F DA FONSECA COMERCIO DE GAS, com CNPJ n° 10.852.972;0002-49, localizada na Rua Pinheiro , quadra 920 lote 17,s/n, bairro Setor Industrial , Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU, junto à SEMMA/NP, a DLA ( DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL), n° de protocolo 012/2020, do dia 27 de Janeiro de 2020, para sua atividade.

