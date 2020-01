Publicação Nº002/2020 -BF NUTS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME

BF NUTS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, localizada na Rua Espírito Santo , nº 41 no setor Industrial II, na cidade de Novo Progresso/PA, registrada sob o CNPJ 26.447.844/0001-79, torna público que requereu Renovação da LAS [LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO] junto a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente SEMMA/NP através do protocolo 020/2020 , no dia 13/01/2020, para atividade de Beneficiamento de Frutas, conservas, Fabricação de conserva de Frutas.

