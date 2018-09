Publicação Nº0127/2018 – SEDENIR WAGNER WOJEIECHOWSKI

SEDENIR WAGNER WOJEIECHOWSKI torna público que requereu junto a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente SEMMA/NP a Licença de Instalação e Operação do OFICINA MECÂNICA DE MOTOS, localizada na Rua Aymore, bairro Jardim Planalto, Novo Progresso/PA, sob o protocolo nº 1066/2018, no dia 23/08/2018. Publicado dia 05 de Setembro de 2018´16:25:53, por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

