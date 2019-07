Publicação Nº0201/2019- JOHNNY S. DE SOUZA – EPP (MADEIREIRA REDENÇÃO)

JOHNNY S. DE SOUZA – EPP (MADEIREIRA REDENÇÃO)- Empresa Portadora do CNPJ nº: 22.054.299/0001-08, Torna público que recebeu em 22/07/2019, a L.O. [Licença de Operação ] Nº 074/2019, processo 814/2019 da SEMMA/Novo Progresso – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com validade até 22/07/2023.

