Publicação Nº 0207/2018 -Pousada Rio Azul

A Empresa Hotel Pousada Rio Azul CNPJ.04.533.768/0001-81 Localizada na Estrada Rio Azul Gleba São Benedito no município de Novo Progresso/PA, torna público que recebeu junto a SEMA/NP através do processo Nº 0382/2015 a LO (Licença de Operação) Nº 029/2018,para atividade de meio de hospedagem e ecoturismo.

