Publicação Nº060/2016 – Licença de Operação Fabio Vicente Malinski

Fabio Vicente Malinski CPF nº 967.937.830-68, torna público que requereu junto a Secretaria de Gestão do Meio Ambiente – SEMAT, renovação da “Licença de Operação (LO)“, Processo nº 1314/2016 para extração e beneficiamento de minério de ouro, situado na Fazenda São Francisco, zona rural do Distrito de Castelo dos Sonhos, do município de Altamira – PA.

