Publicação Nº061/2016 – DEIVID HENRIQUE KIRST

DEIVID HENRIQUE KIRST , CPF 002.577.932-01, TORNA PUBLICO QUE PROTOCOLOU JUNTO A SEMMA/NP NO DIA 27/07/2016 O PEDIDO DE LICENÇA PREVIA (LP) E LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) SOB NUMERO DE PROTOCOLO 177/2016, PARA O LOTEAMENTO KIRST, NO MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO/PA.

