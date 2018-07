Publicação Nº090/2018 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO SINDCOPSI

EDITAL DE CONVOCAÇÃO -SINDCOPSI

ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA, RATIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA

GESTÃO 2018/2022

SINDCOPSI – Sindicato dos Profissionais e Trabalhadores da Saúde Indígena, representado por sua presidente Maria do Carmo Andrade Filha, portadora do RG 4555452 SDS/PE, inscrita no CPF n. 727.894/414-72 e no PIS/PASEP n. 126.386.3269-8, com endereço à Rua Ana, 167, 1º Andar, Macaxeira, Recife/PE, CEP: 52.090-290, vem, em atenção aos termos do art. 17, VII, do Estatuto Social e do art. 3º, II, da Portaria MTb n. 326/2013, CONVOCAR todos os profissionais e trabalhadores da saúde indígena integrantes do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, instituído na forma da Lei n. 9.836, de 23 de setembro de 1999, que exerçam as suas atividades em todo o território nacional e especialmente junto aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas – DSEI, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na cidade de Maceió/AL, na sede da Associação Atlética Banco do Brasil – AABB – cito – Clube AL – 101 Norte, Km 18, S//N – Pescaria – No dia 24 de agosto de 2018, às 8h30min às 18:h30min em segunda convocação, para deliberarem acerca da seguinte ordem do dia: i) ratificação da fundação do SINDCOPSI; ii) ratificação e atualização dos termos do Estatuto Social da entidade; iii) eleição e posse de nova diretoria; iv) aprovação do regimento interno; e v) outros assuntos de interesse da categoria.

Recife, 14 de junho de 2018

Maria do Carmo Andrade Filha

Presidente

