Publicação usa nome da Sespa para divulgar caso falso do novo coronavírus

É primeiro de abril e muitas pessoas precisam ficar atentas a todo tipo de potoca que receberem hoje, sobretudo as envolvendo o novo coronavírus. Há uma intensa campanha de sabotagem às medidas de distanciamento social temporário (quarentena). Coisas que internautas, sem terem muito o que fazer na quarentena, fazem apenas para atrapalhar o cuidado global com as medidas de prevenção contra a doença.

Trata-se de uma montagem, usando toda a identidade visual do órgão. Não há caso confirmado em Oriximiná e nem existe a tal paciente de 38 anos. O número de casos confirmados na publicação falsa diz que são 38 casos confirmados. No entanto, até a última atualização, às 18h30 desta terça-feira (31), eram 34 casos confirmados. Ainda que fosse verdade, o número de casos atualizado seria 35.

