Publicação:244/2019 – FORTGÁS COMÉRCIO DE GLP EIRELI

FORTGÁS COMÉRCIO DE GLP EIRELI , CNPJ n°.20.684035/0002-85, localizada na Rua Ijui, 271, Birro:Rua Pires de Lima, Novo Progresso – PA torna público que recebeu a Licença de Operação – LO de n° 106/2017, protocolo de n° 505/2017 , no dia 29 de setembro de 2017, com validade até 29 de setembro de 2022, para a atividade de Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, junto á Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMMA-NP.

