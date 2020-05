Publicação:N° 079/2020 – ELETROTECNICA PALU EIRELI

Publicado dia 19 de Maio de 2020 as 16:28:01 – por Jornal Folha do Progresso – Fone para contato: (93) 98117-7649 (Tim) WhatsApp: (93) 98404-6835 (Claro) – Site: www.folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

ELETROTECNICA PALU EIRELI torna público que RECEBEU junto a SEMMA-NP/PA, a LAS (LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA) para atividade de INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA. Inscrita no CNPJ 14.788.337/0001-10 situada na AV Dr Isaias Pinheiro, 1658, Bela Vista, na cidade de Novo Progresso-PA CEP:68.193-000, através do PROCESSO 593/2020.

