Publicação:N° 085/2020 – JOÃO CLARO DOS SANTOS

JOÃO CLARO DOS SANTOS, com CNPJ: 36.982.441/0001-83, localizada na Rua Zé Padre, s/n. Bairro Santa Luzia na cidade de Novo Progresso -PA, torna público que REQUEREU junto à SEMMA/NP a L.A.S (DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO) em 027/05/2020, com protocolo n° 705/2020, para sua atividade Produção de artefatos estampados de mental, Fabricação de outros produtos de mental não especificados anteriormente, Serviços de tratamento e revestimento em mentais.

