Publicação:N° 088/2020 – Jocelino da Vitória Kisel Comércio – ME – MERCADO SANTA JULIA

Jocelino da Vitória Kisel Comércio – ME – MERCADO SANTA JULIA, Inscrito no CNPJ Nº 27.762.256/0001-92 , localizada na Rod. BR 163 KM 1120, s/n Comunidade Santa Julia na cidade de Novo Progresso -PA, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a L.A.S (LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA) n º 013/2019 , através do processo n° 506/2019, para a sua atividade Comércio varejista (minimercado com comércio varejista de carne – açougue).

Publicado dia 05 de junho de 2020 às 11:36:38 , por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...